GM realiza 5ª Campanha Sangue Azul para reforçar estoques do Hemocentro

O prefeito Dário Saadi também doou sangue

Em uma missão para salvar vidas, a Guarda Municipal reuniu cerca de 160 agentes de segurança e alunos da Academia da GMC que se voluntariaram para doar sangue na manhã desta terça-feira, 16 de janeiro, no Hemocentro do Hospital Mário Gatti. O prefeito Dário Saadi também contribuiu com a iniciativa e doou sangue junto com guardas e alunos.

Esta é a 5ª edição da Campanha Sangue Azul da GM de Campinas, promovida para reforçar os estoques do banco de sangue e, desta forma, evitar que procedimentos médicos sejam suspensos. No início do mês, por conta da queda de 40% nas doações de sangue, algumas cirurgias eletivas tiveram que ser canceladas no Hospital Mário Gatti.

Doador de sangue, o prefeito Dário Saadi elogiou a corporação. “Sensibilizada pela falta de sangue na semana passada, a GM de Campinas se mobilizou na Campanha Sangue Azul, azul da cor da corporação. Este gesto mostra para a população a importância da doação de sangue. Um agradecimento a todos os guardas municipais por esse gesto de solidariedade e de amor”, disse Saadi.

A comandante da GM, Maria de Lourdes Soares, reforçou o objetivo da campanha. “A nossa atitude é para ajudar a salvar vidas em Campinas. Além da doação dos nossos guardas e alunos, pretendemos estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Às vezes um amigo ou um parente pode precisar, então é muito importante que a gente mantenha esses bancos de sangue com um estoque considerável”, destacou Lourdes.

O presidente do Hospital Mário Gatti, Sérgio Bisoni, completou. “É um exemplo destes soldados que vieram aqui fazer a doação, ajuda demais a população, principalmente os mais idosos, que acabam sendo indiretamente prejudicados pela falta de sangue”, falou.

Doadores

A guarda municipal Amanda Oliveira participa pela segunda vez da Campanha Sangue Azul. Da outra vez, em setembro do ano passado, ela contribuiu como aluna e hoje como GM efetiva. “É um prazer vestir a camiseta azul-marinho e auxiliar a comunidade, uma oportunidade de contribuir na nossa missão de salvar vidas”, disse.

Doador desde 2008, o GM Carlos Rosa se diz pronto para qualquer missão. “Solidariedade em ajudar o próximo. Foi muito tranquila a doação”, afirmou.

Participando pela primeira vez da Campanha Sangue Azul, a aluna da Academia da GMC, Larissa Paes, e o também aluno Pedro Caires deram sua contribuição. “É importante para completar o banco de sangue”, diz ele. “Esta é a primeira de várias iniciativas para ajudar os munícipes de Campinas”, acrescentou ela.

Onde doar:

Hemocentro

Rua Carlos Chagas, 480 – Cidade Universitária

Quando: de segunda a sábado, das 7h30 às 15h (inclusive feriados).

Hospital Mário Gatti

Avenida Prefeito Faria Lima, 200 – Parque Itália

Quando: de segunda a sábado, das 7h30 às 15h (inclusive feriados).