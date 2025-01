Suspeita de Irregularidade: Médico fazia plantões simultâneos em Amparo e Serra Negra

A gestão do Hospital Santa Casa Anna Cintra de Amparo, conseguiu na última quinta-feira, (02/01), identificar uma provável ilegalidade praticada por um médico que cumpria plantão presencial no hospital e, ao mesmo tempo, cumpria plantão a distância na maternidade do hospital de Serra Negra.

A direção do hospital sentiu falta do médico no horário de trabalho, e entrou em contato com o hospital de Serra Negra que confirmou o plantão do mesmo médico na modalidade “a distância”.

Diante da constatação de irregularidades a primeira providência foi suspender o pagamento do valor referente ao plantão. O caso também foi encaminhado para Conselho Regional de Medicina e Ministério Público para abertura de sindicâncias.

A Guarda Municipal de Amparo foi acionada para registrar a ausência do médico na Santa Casa. Também foi solicitada a mesma providência para a GCM de Serra Negra.

A prática além de ser ilegal perante o CRM, também caracteriza crime por falsa escala médica.

A direção da Santa Casa Anna Cintra registrou Boletim de Ocorrência na Polícia Civil para investigar se houve outros casos de escala médica falsa com remuneração simultânea