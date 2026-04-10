Governador anuncia edital para Hospital Metropolitano em área doada pela Prefeitura de Campinas

Unidade terá 400 leitos e atende à demanda prioritária do prefeito Dário Saadi, que é presidente do Conselho da RMC, para ampliação da estrutura do SUS regional

Em evento com o prefeito de Campinas, Dário Saadi, o governador Tarcísio de Freitas anunciou, nesta quinta-feira, 9 de abril, a publicação do edital para a construção do Hospital Metropolitano. A publicação está prevista para ocorrer no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 10. O anúncio foi feito durante a Caravana 3D, promovida pelo governo do Estado, no Pátio do Relógio.

A unidade será de média e alta complexidade e vai oferecer 400 leitos. O valor do investimento é estimado em R$ 553 milhões e o prazo de execução é de 24 meses. A construção vai ocorrer em terreno doado pela Prefeitura e atende a uma demanda prioritária de Dário enquanto presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), que é a da ampliação da estrutura de vagas para pacientes do SUS regional.

“O Hospital Metropolitano é uma demanda de todos os prefeitos que estão aqui na Região Metropolitana de Campinas. Quem é prefeito ou prefeita que está aqui hoje sabe a dificuldade que é fazer a gestão da saúde. Todos sabem que os municípios gastam a cada ano muito mais dinheiro do seu orçamento próprio do que vem dinheiro do Ministério da Saúde. E o governador implantou a tabela SUS paulista, que já foi um avanço extraordinário. Agora, o Hospital Metropolitano aqui em Campinas, para atender toda a região, sem dúvida, é outro avanço fundamental”, celebrou Dário.

Estrutura

A nova unidade deve beneficiar cerca de 4,6 milhões de moradores da região e contará com 400 leitos, sendo 262 de internação, 60 de UTI e 60 de Hospital Dia.

A estrutura inclui ainda centro cirúrgico com oito salas, 16 poltronas de quimioterapia, 20 leitos de hemodiálise e pronto atendimento com 24 leitos de observação.

Também oferecerá serviços de oncologia, com radioterapia e quimioterapia, além de pronto-socorro referenciado. O hospital será referência regional em especialidades como neurocirurgia, ortopedia, cardiologia, urologia, cirurgia vascular, cirurgia plástica e psiquiatria.

“Um hospital de 400 leitos, um hospital importante. Me lembro da gente, com os prefeitos reunidos, falando: ‘a grande necessidade nossa é o hospital’. E o hospital agora está saindo, a licitação começa, é uma obra de grande porte, mas o investimento neste hospital é de quase R$ 600 milhões”, afirmou Tarcísio.

Doação de terreno pela Prefeitura

Em 10 de março, um decreto assinado pelo governador formalizou a doação do terreno pela Prefeitura de Campinas para realização da obra. Uma lei municipal que autorizou a doação foi colocada em vigor em 22 de dezembro de 2025.

A área doada tem aproximadamente 35 mil metros quadrados e fica entre a Avenida Prefeito Faria Lima e as ruas Pastor Cícero Canuto de Lima e Francisco de Assis Iglésias. No local, funcionava a CDVL (Coordenadoria Departamental de Veículos Leves), o antigo Deti, que foi transferido para o Jardim Novo Campos Elíseos.

A estrutura ficará próxima a uma rede de serviços de saúde de Campinas, que inclui, além do AME, o Hospital Mário Gatti, a unidade pediátrica Mário Gattinho, o Centro de Referência de Diagnóstico em Oncologia (CDO)e o Caps AD Sudoeste.

Governador fez os anúncios durante a Caravana 3D, que reuniu mais de 90 prefeitos no Pátio do Relógio, em Campinas

Outros anúncios para Campinas

A confirmação do lançamento do edital do hospital ocorreu durante a Caravana 3D. Durante o evento, houve uma série de outros anúncios para cidades do Estado de São Paulo. Para Campinas, também foram anunciados:

o Faixa adicional de 12 quilômetros no Anel Viário Magalhães Teixeira;

o Recapeamento da Rodovia Santos Dumont e criação de faixa adicional na estrada, no trecho entre Campinas e Itu;

o Entrega de 21 viaturas para a PM da região, sendo nove delas para Campinas

Também durante a Caravana 3D, nesta quarta-feira, 8 de abril, Dário e o governador participaram da cerimônia de início das obras do Trem Intercidades (TIC) Eixo Norte, em Vinhedo. O trem vai ligar Campinas e São Paulo em um trajeto de 101 quilômetros que levará 64 minutos.

Já na manhã desta quinta-feira, Dário e Tarcísio entregaram obras do Centro de Educação Infantil (CEI) Marina Soares Queiroz, no Jardim Telesp, em Campinas. A escola atenderá inicialmente 100 crianças, de 3 a 5 anos, residentes na região do Campo Belo, área Sul da cidade.

Foto Cralos Bassan