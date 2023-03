Governo de São Paulo lança programa profissionalizante de Tecnologia da Informação e garante vagas de trabalho

_Programa “qualifica SP” terá mais de 120 mil vagas com capacitação

oferecida em parceria com a iniciativa privada e terceiro setor_

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico lançou nesta quarta-feira

(29) o programa “qualifica SP”, iniciativa inédita do governador de

São Paulo, Tarcísio de Freitas, e da primeira-dama, Cristiane de

Freitas, que vai oferecer 123 mil vagas para cursos de qualificação na

área de Tecnologia da Informação, com oportunidades exclusivas para

mulheres e PcDs. Essa é a primeira etapa do programa que terá T.I como

foco, mas posteriormente outras áreas também serão contempladas. Ao

final do curso, os concluintes terão a chance de concorrer a vagas de

trabalho e estágio em empresas parceiras.

As inscrições já estão abertas. Para se inscrever, basta acessar o

site desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/programas/qualificasp/ [1]

Um dos objetivos do programa é formar mão de obra em áreas onde há

déficit de profissionais no mercado de trabalho, como no caso de T.I.,

por exemplo. Segundo relatório da Brasscom, Associação das Empresas

de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias

Digitais, até 2025 serão necessários mais de 540 mil novos

profissionais no país. Além disso, um estudo recente do IDC

(International Data Corporation) aponta que o mercado de tecnologia

brasileiro vai crescer 6,2%, número bastante positivo e acima do PIB.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, é

fundamental qualificar nas áreas de maior demanda no mercado de

trabalho: “O governador e a primeira-dama Cristiane de Freitas sempre

falaram para montarmos um sistema de cursos rápidos de formação para

empregabilidade com parceria com as empresas. E é isso que estamos

fazendo. Juntamos grandes parceiros da iniciativa privada para vir

conosco neste objetivo e oferecer capacitação e oportunidades nas

áreas de maior demanda.”

Para essa primeira fase, os cursos serão realizados por meio de

parcerias com três importantes empresas do segmento: a ADA Tech, que

disponibilizou 60 mil vagas nos cursos “desenvolvedor de Software jr. e

Softskills”; a Impacta, com 60 mil vagas em “engenharia de dados” e

“desenvolvedor Backend”; e Softex, com 3 mil vagas de “desenvolvedor

full stack e desenvolvedor mobile”.

Para o CEO da ADA Tech, Felipe Paiva, a união entre o setor público e

o privado vai alavancar novas possibilidades, beneficiando a sociedade

como um todo. “Essa parceria é essencial para o Estado de São Paulo

para garantirmos empregabilidade em tecnologia, que é um dos setores

que mais demandam mão de obra atualmente”, afirma.

“Essa iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é

fundamental para ajudar a promover a economia, buscando colocar o Brasil

internacionalmente com os países desenvolvidos, aumentando a nossa

competitividade interna e externamente. Temos prazer e orgulho de estar

envolvidos nessa parceria”, complementa Edvar Pera Junior,

diretor-executivo da Softex Campinas.

“Os participantes do programa estarão totalmente preparados para entrar

nesses cursos, nas oportunidades, nos nossos clientes corporativos que

contratam, grandes empresas que capacitam e trazem esses alunos para o

mercado de trabalho”, diz Célio Antunes, presidente fundador da

Impacta:

Ao todo, serão 7 mil vagas exclusivas destinadas às PcDs, 58 mil para

mulheres e 58 mil para homens. Dentro deste quadro, o público negro

terá prioridade. “O programa é importantíssimo porque alcança

aqueles que precisam acessar o mercado de trabalho na área de

tecnologia. A qualificação, a inclusão e a possibilidade imediata de

geração de emprego e renda ajudam a fazer uma intervenção de grande

impacto na empregabilidade, seja na disponibilização de mão de obra,

seja na formação de uma massa crítica que vai construir essa ponte

para ligar o mundo analógico com o digital”, comenta José Vicente,

reitor da Universidade Zumbi dos Palmares.

Todos os cursos serão realizados de maneira remota e com carga horária

que varia entre 140 e 360 horas.