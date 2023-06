Governo de SP terá abrigo emergencial para acolhimento nas baixas temperaturas nesta sexta e sábado

_Iniciativa voltada para população em situação de rua ocorre na Estação Pedro II e será coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Metrô, Fundo Social de SP e Defesa Civil_

O Governo de SP abrirá, nos próximos dias 16 e 17 de junho, o abrigo emergencial para o período das baixas temperaturas na Estação Pedro II, da Linha 3 – Vermelha do Metrô. O objetivo é acolher e proteger a população em situação de rua nos dias mais frios.

De acordo com alerta da Defesa Civil, na Capital, a temperatura mínima deve chegar aos 8°C nas madrugadas de sábado e domingo.

O espaço terá capacidade para abrigar até 100 pessoas por dia, entre as 19h e 8h da manhã do dia seguinte, e será equipado com colchões e cobertores. O Fundo Social de São Paulo também disponibilizará roupas de frio, meias e sacos de dormir. Além disso, o Programa Bom Prato fornecerá o jantar e café da manhã. Os acolhidos receberão marmitex no jantar no próprio abrigo e fichas para tomar café da manhã no restaurante Bom Prato da 25 de Março.

As pessoas em situação de rua poderão levar seus pets, mas o abrigo não comporta grandes volumes, como carroças ou carrinhos. Também não será permitida a entrada com bebida alcoólica.

O abrigo na estação Pedro II funcionará sempre que a Defesa Civil emitir alertas de temperaturas iguais ou menores que 10° C.