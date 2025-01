SECRETARIA DE ESPORTE JÁ PREPARA A REALIZAÇÃO DA COPA FUTSAL ADULTO

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer já organiza a “Copa Lazinho” de futsal, na categoria adulto, temporada 2025. O evento esportivo deverá acontecer entre fevereiro e março, com data ainda a ser definida.

A Sejel realizou as inscrições e um total de 14 equipes demonstraram a intenção na competição. As regras serão as seguintes: cada time poderá inscrever até 12 atletas, sendo que três jogadores poderão ser de outras cidades.

Segundo o secretário da pasta, Geraldo Bertanha, o Gebê, o futsal é uma reivindicação dos atletas da modalidade, por isso seu projeto é oferecer a competição entre os adultos, em Mogi Mirim.

Já estão confirmados: Desportivo Bulls, Jardim Planalto FC, Real City, AABB, Bem Bolado, E. C Nazareth, Gol de Placa Sports, Vila City, Santa Mônica, Victória, Ana Isabel F.C, Real Mogi F.C e Santa Luzia FC.

“O número de inscritos surpreendeu porque a Sejel não fez uma grande divulgação, demonstrando a vontade dos mogimirianos em jogar futsal”, disse.

As equipes que ainda tiverem interesse em participar da competição podem entrar em contato pelo telefone 3814-2145 ou 3814-2146, até o próximo dia 31 de janeiro.

A competição fará uma homenagem ao ex-servidor público, Lázaro Francisco dos Santos, o Lazinho, que por décadas foi responsável pelas equipes de futsal da prefeitura. “O Lazinho é uma lenda viva do futsal e é merecedor desta homenagem, por isso, vem aí, a Copa “Lazinho”, contou o secretário.

A proposta será de jogos disputados no período noturno, no ginásio “Wilson Fernandes de Barros”, o Tucurão. Não haverá cobrança de inscrição e a taxa de arbitragem será de responsabilidade da secretaria de esporte.