Mostra da Companhia Cenarte exibirá suas produções em duas datas em Campinas

A Mostra Cia Cenarte 47 anos realiza em duas datas a exibição de três curtas-metragens produzidos em parceria com a Cia Cenarte. No dia 25 de janeiro, às 17h30 e 19h, na Estação Cultura e no dia 8 de fevereiro, às 19h30 e 20h45, na Associação de Amigos Moradores do Parque Via Norte. Todas as sessões têm entrada gratuita. O destaque é o curta-metragem “A Rosa Sangrenta” dirigido por Bianca Melo, Daniel Dias e Leonardo Tardivo.

Primeiramente será exibida uma homenagem aos 47 anos da Cia Cenarte, mostrando trechos de sua trajetória. Em seguida serão exibidos os filmes; “1075” (2009) com direção do ator, diretor e dublador Robson Kumode e “Colírio” (2015) com direção e roteiro de Thiago Elias.

Para encerrar, haverá apresentação do curta “A Rosa Sangrenta”, que foi realizado por meio da Lei Paulo Gustavo de Campinas, sob a idealização da Prefeitura Municipal. O evento conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Sinopse “A Rosa Sangrenta”

“A Rosa Sangrenta” apresenta a emocionante história de Rosa Escarlate, uma guerreira implacável forjada em um mundo pós-apocalíptico. A narrativa combina elementos épicos e intimistas, explorando a força e a vulnerabilidade da protagonista em meio a batalhas intensas, monstros aterrorizantes e escolhas que definirão seu destino. A trama é uma poderosa jornada de superação e resistência, com Rosa enfrentando desafios internos e externos, revelando sua verdadeira força enquanto enfrenta um mundo brutal.

Com classificação indicativa de 16 anos e uma duração de 15 minutos, o curta-metragem transporta o espectador para um universo fantástico onde coragem, perseverança e autossuficiência são vitais para a sobrevivência.

Serviço:

Mostra Cia Cenarte 47 anos

Data: 25/01/2025 (sábado)

Horários: 17h30 e 19h

Local: Estação Cultura

Endereço: Praça Mal. Floriano Peixoto, Centro

Data: 08/02/2025 (sábado)

Horários: 19h30 e 20h45

Local: Associação de Amigos Moradores do Pq. Via Norte

Endereço: rua Redento Natali, 261 AC, Pq. Via Norte