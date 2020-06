Governo do Estado divulga balanço de casos de COVID-19 na região – Pedreira

O avanço do novo Coronavírus na região segue em ritmo forte, segundo o Governo do Estado, que divulgou balanço na quarta-feira, 17 de junho, do número de casos de COVID-19.

Na região de Campinas, com 42 cidades, o crescimento de infectados foi de 95% entre 1º e 15 de junho, bem acima da média estadual de 63% no período. As mortes aumentaram 76%, enquanto no Estado, o crescimento foi de 40% no período. Os novos números apontam que, na região de Campinas, em 1º de junho havia 5.131 casos confirmados e 258 mortes, número que subiu, em 15 de junho, para 10.032 infectados e 455 mortes.

De acordo com o Governo do Estado, em 14 de abril, o interior tinha 10,75% dos casos do Estado; em 14 de maio, o índice era de 18,96%; em 1º de junho, foi a 22,84% e, em 14 de junho, 27,02%.

Nas três áreas de Saúde que integram a Região Administrativa de Campinas, os casos saltaram de 6.855 para 13.380, aumento de 95% entre 1º e 15 de junho. A média estadual no mesmo período é de 63%.

Em Pedreira, os números oficiais do Coronavírus até o dia 17 de junho, eram os seguintes: 70 exames coletados; 25 casos positivos; 38 negativos e nenhum óbito. Casos suspeitos: 7 (sete) aguardando exames; 5 (cinco) isolamento domiciliar; 1(uma) internação enfermaria e 1(uma) internação UTI. De todos os 25 casos positivos até o momento, 21 pacientes já estão totalmente recuperados e 4 (quatro) encontram-se em isolamento domiciliar.

Para o prefeito Hamilton Bernardes Junior, Pedreira até o momento registra um baixo número de casos do Coronavírus em relação às cidades da região em razão de medidas adotadas logo no início da pandemia. “Fomos o primeiro município em toda a região a decretar quarentena, uso obrigatório de máscara, álcool em gel, investimento forte na área de saúde, campanhas de conscientização, estimulando o isolamento social, implantação de equipe de saúde para atendimento pelo telefone 156, entre outras importantes ações”, enfatizou o prefeito Hamilton Bernardes Junior, que lembrou que a população não deve relaxar. “Estamos ainda em quarentena, todos devem usar máscara, álcool em gel e sair de casa somente quando for necessário. Nossa luta contra o Coronavírus continua e precisamos nos unir e combater está epidemia mundial que segundo os números divulgados pelo Governo do Estado avança forte para os municípios do interior”, concluiu Bernardes.