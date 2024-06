Guarda Civil Municipal de Amparo recebe veículos para Patrulha Maria da Penha e blindado reforçando os serviços à comunidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Amparo comemorou seu 55º aniversário em uma cerimônia realizada em 4 de junho de 2024. O evento, que aconteceu na sede da instituição na Avenida Carlos Burgos, destacou não apenas as conquistas e a história da GCM, mas também prestou homenagens especiais e marcou importantes investimentos em segurança pública.

Durante a cerimônia, foram reconhecidas pessoas e entidades que contribuíram significativamente para o sucesso e o fortalecimento da Guarda Civil Municipal de Amparo.

Uma das homenagens foi dedicada ao Guarda Civil Municipal Wagner Rosalino, que foi lembrado por sua dedicação exemplar ao longo dos anos de serviço. Em sua memória, a Academia da Guarda Civil Municipal de Amparo, localizada nas dependências da sede da GCM, agora leva seu nome, em agradecimento por seus notáveis serviços prestados à corporação e à comunidade.

Além disso, a GCM prestou uma homenagem especial à Guarda Civil Municipal Anita Cristina Grou Altheman, a integrante mais antiga da corporação, que possui 29 anos de dedicação e representatividade. Anita foi reconhecida por sua versatilidade, habilidade e compromisso exemplar, sendo um modelo de excelência para seus colegas e para toda a instituição.

A cerimônia também foi marcada pela entrega de certificados de reconhecimento e amizade. O Prefeito Municipal, Carlos Alberto Martins, o Comandante da GCM Marcelo Nery, o Delegado Dr. José Carlos Fernandes da Silva da Polícia Civil Divisionária de Campinas (SP) e Anderson Lima de Oliveira – Coronel Lima foram homenageados pela liderança, dedicação e apoio à Guarda Civil Municipal de Amparo.

Além das homenagens, o evento testemunhou importantes investimentos em segurança pública. A equipe da Patrulha Maria da Penha recebeu as chaves de um veículo Onix, adquirido por meio de uma emenda parlamentar do Deputado Estadual Jorge Caruso (MDB). Este veículo fortalecerá ainda mais as operações da patrulha, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz às situações de violência doméstica.

Outro destaque foi a doação de um veículo blindado de nível 5 pela empresa de transporte de valores BRINKS. O veículo representa uma adição significativa aos recursos da GCM, proporcionando maior segurança e capacidade de resposta a situações de alto risco.

A Guarda Civil Municipal de Amparo reafirma seu compromisso contínuo com a segurança e o bem-estar da comunidade, e agradece a todos os homenageados, parceiros e colaboradores por seu apoio e dedicação ao longo dos anos.