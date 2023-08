Guarda Municipal de Engenheiro Coelho Age Rapidamente, em Assalto na empresa PROMIP

A Guarda Municipal de Engenheiro Coelho, sempre vigilante e atuante, foi acionada através do telefone 153 por um vigilante da empresa PROMIP, situada na Estrada Bode Branco, km 02, Engenheiro Coelho. Imediatamente, uma equipe dirigiu-se ao local, onde o vigilante relatou que a empresa havia sido alvo de um roubo cometido por 4 indivíduos armados. Os assaltantes adentraram a empresa e desativaram o fornecimento de energia para dificultar a ação do vigia, que acabou imobilizado e amarrado pelos criminosos para permitir a execução do roubo.

Foram subtraídos diversos metros de fio de cobre, uma prensa, além de várias ferramentas e máquinas. Em determinado momento, o vigilante ouviu uma ligação entre os assaltantes, na qual alguém externo à empresa passava coordenadas para eles. O vigia relatou que o informante avistou uma viatura da Polícia Militar e que os policiais identificaram dois veículos pertencentes aos assaltantes. Diante dessa situação, os criminosos abandonaram o roubo, levando consigo os itens que já haviam subtraído.

No final da tarde de ontem, a Guarda Municipal localizou um dos veículos utilizados no assalto. As investigações conduzidas pela Polícia Civil estão em andamento, porém, até o momento, ninguém foi detido.