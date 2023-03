Guarda Municipal destina 300 quilos de alimentos para instituições sociais

A Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, efetivou na quinta-feira (16), entregas de alimentos destinados para as ações assistenciais da Guarda Municipal.

Através de um empresário da cidade, foram arrecadados em parcerias e doações, a totalidade de 300 quilos de alimentos.

O Chefe de Divisão Ribeiro foi acionado para realizar as coletas dos alimentos, selecionados pela Subcomandante Alves e Inspetora Kenia para as entregas no Projeto Arco Irís e Lar dos Idosos Irmã Rosália.

As entregas foram feitas pelo Secretário de Segurança Pública e Trânsito, Fábio Teixeira Louro, e agentes da Guarda Municipal.