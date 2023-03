Guarda Municipal localiza dupla que aplicava golpe do falso mecânico

A Guarda Municipal de Campinas deteve uma dupla de estelionatários que confessou a participação em golpes do falso mecânico. A ocorrência foi na manhã desta quinta-feira, 23 de março, quando os suspeitos foram abordados na região da Avenida John Boyd Dunlop.

O golpe funcionava da seguinte maneira: um dos homens abordava a vítima, geralmente idosos, dizendo que o veículo estava com defeito. Logo em seguida, aparecia um segundo homem que se identificava como mecânico, pedindo o pagamento de uma taxa de R$ 29,90 pelo reparo.

Para simular o conserto, os golpistas jogavam óleo no motor para produzir fumaça. Na hora do pagamento, sem que as vítimas percebessem, eles passavam na máquina de cartão valores diferentes do combinado.

A equipe do Grupo de Ações Especiais localizou a dupla de golpistas durante patrulhamento, hoje pela manhã, pela região da Avenida John Boyd Dunlop, quando recebeu informação de que um veículo Chrysler 300, cor prata, cujos ocupantes estariam envolvidos em golpe do falso mecânico, estava entrando no Shopping Bandeiras. O motorista e o passageiro foram abordados.

Na verificação do carro, a equipe encontrou uma caixa de ferramentas, o óleo e a máquina de cartão. Indagada, a dupla confessou a participação nos golpes.

A Polícia Civil, por meio do 13º Distrito Policial, está investigando este caso de estelionato e, com parceria com a Guarda Municipal, foi possível a abordagem do veículo e a condução dos suspeitos ao distrito.

No 13º DP, são 10 boletins de ocorrência registrados dessa modalidade de golpe e outras oito vítimas estão sendo levantadas, totalizando 18 vítimas na Região Metropolitana de Campinas.

A dupla suspeita de estelionato foi indiciada e liberada. A ocorrência foi apresentada no 13º DP.