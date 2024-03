Guardas Municipais de Holambra Recebem Homenagem por Salvamento Heroico

Da Redação

Na última quinta-feira, 21 de março, na sede da Guarda Municipal de Holambra, uma emocionante cerimônia reconheceu o ato heróico de três GCM’s. Giovanni Rossi, Sergio Roberto e Mario Menezes foram os protagonistas de um momento crucial no último dia 1 de janeiro, quando suas ações rápidas e precisas salvaram a vida de uma criança engasgada.

Os vereadores Hermindo Felix e Fabiano Soares lideraram a homenagem, expressando sua gratidão aos guardas pelo ato de bravura. Eles presentearam os homenageados com uma placa especial, financiada com recursos próprios, como forma de reconhecimento pela sua dedicação e coragem.

O evento não só destacou a importância do trabalho da Guarda Municipal de Holambra, mas também relembrou o momento crítico em que a vida de uma recém-nascida, Valentina, foi salva. No fatídico dia 1 de janeiro de 2024, os pais de Valentina chegaram à base da guarda municipal com a pequena nos braços, em estado de desespero. A recém-nascida estava engasgada e desfalecida, demandando uma intervenção imediata.

A rapidez e eficiência da equipe de guardas municipais foram cruciais para o sucesso do socorro. Em questão de segundos, os GCM’s Giovanni Rossi, Sergio Roberto e Mario Menezes entraram em ação, aplicando seus treinamentos e conhecimentos em primeiros socorros. Com habilidade e determinação, eles conseguiram desobstruir as vias respiratórias da criança e estabilizá-la até a chegada da equipe médica.

O desfecho feliz desse episódio dramático é um testemunho do profissionalismo e comprometimento dos guardas municipais de Holambra. Sua pronta resposta e habilidades salvaram uma vida preciosa, deixando uma marca indelével na comunidade e exemplificando o verdadeiro espírito de serviço público.

A homenagem prestada pelos vereadores Hermindo Felix e Fabiano Soares é um tributo não apenas aos indivíduos honrados, mas também a todos os profissionais da Guarda Municipal, cujo trabalho muitas vezes ocorre longe dos holofotes, mas cujo impacto é profundamente sentido por aqueles que recebem sua assistência em momentos de necessidade extrema.

Este evento não apenas celebra um ato heroico, mas também destaca a importância de investir em treinamento e recursos para os serviços de emergência, garantindo que comunidades como Holambra possam contar com a prontidão e competência de seus guardas municipais em situações críticas.