GUSTAVO REIS PARTICIPA DE EVENTO PARA ESTREITAR LAÇOS ENTRE REGIÃO DE CAMPINAS E ITÁLIA

O prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis (MDB), participou do evento internacional “A Itália Encontra Campinas”, promovido pela Promo Brasile Itália e Ciesp Campinas, na sede do Ciesp Campinas, nesta quarta-feira, dia 31 de maio.

O evento reuniu empresários e representantes de empresas italianas e brasileiras e teve o objetivo de promover o intercâmbio entre empreendedores e apresentar a missão empresarial que será realizada em breve na Itália.

Estiveram presentes o diretor titular do Ciesp Campinas, José Henrique Toledo Corrêa, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Campinas, Adriana Flosi, que representou o prefeito Dário Saadi, além do cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, do presidente da Promo Brasile Itália, Giacomo Guarnera, e de Mariana Zanatta, da Inova Unicamp, entre outros.

“Como prefeito e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), falei um pouco sobre a grandeza de nossa região e de nosso Estado, bem como sobre o enorme potencial que nossos municípios têm nas mais diversas áreas”, disse Gustavo.

Fotos: Ivair Oliveira