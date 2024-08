Hemocentro da Unicamp Enfrenta Crise de Estoque: Apelo Urgente por Doações de Sangue

O Centro de Hematologia e Hemoterapia da Unicamp fez um apelo urgente nesta quarta-feira, 14 de agosto, para doações de sangue, já que o estoque disponível é suficiente para menos de um dia. Segundo a unidade, a maioria dos tipos sanguíneos está praticamente zerada. Caso o cenário não melhore até sexta-feira, 16 de agosto, hospitais da região de Campinas poderão ser obrigados a cancelar cirurgias e outros procedimentos.

O Hemocentro da Unicamp atende cerca de 7 milhões de pessoas em 120 cidades da região de Campinas, sendo um recurso fundamental para as necessidades de saúde da região.

Como Doar Sangue

Para doar sangue, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

– Idade: Ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal).

– Documentação: Apresentar um documento com foto.

– Peso: Pesar mais de 50 kg.

Locais para Doação de Sangue em Campinas

Posto Unicamp, Hemocentro

Endereço: Rua Carlos Chagas, 480, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Barão Geraldo

Horário: Segunda a sábado (inclusive feriados), das 7h30 às 15h

Posto Mário Gatti, Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Endereço: Av. Prefeito Faria Lima, 340, Pq. Itália

Horário: Segunda a sábado (inclusive feriados), das 7h30 às 15h

Posto Sumaré, Hospital Estadual de Sumaré

Endereço: Av. da Amizade, 2400, Jardim Bela Vista, Sumaré (SP)

Horário: Segunda a sábado, das 7h30 às 12h

Processo de Pré-Triagem

Antes de doar, todos os doadores passam por uma pré-triagem para garantir a segurança e a adequação do sangue doado. Nesta etapa, são verificadas:

– Peso

– Altura

– Pressão arterial

– Temperatura corporal

– Batimentos cardíacos

– Teste de anemia (hemograma)

– Estado geral de saúde e histórico médico

Além disso, o doador responderá a perguntas sobre viagens recentes, uso de medicamentos e outros fatores que possam influenciar a elegibilidade para a doação.

Se considerado apto, o doador segue para a coleta de sangue, que dura cerca de 15 minutos. Durante o processo, serão coletados de 400 ml a 465 ml de sangue, com uma amostra enviada para exames laboratoriais e o restante destinado à doação. Todas as etapas do processo são realizadas no mesmo dia.

O Hemocentro da Unicamp faz um apelo para que todos os que forem elegíveis doem sangue o mais rápido possível, a fim de evitar uma crise na saúde da região.

Fonte: G1 Campinas