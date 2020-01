FESTIVAL DE FÉRIAS APRESENTA “Pokemon – Detetive Pikachu” E “Vingadores: Ultimato” NO TEATRO MUNICIPAL E AMANHÃ TEM MAIS

O Teatro Municipal Dona Zenaide vai se transformar em cinema com a exibição dos filmes “Pokemon – Detetive Pikachu” e “Vingadores: Ultimato”. Hoje, dia 16, serão exibidos os dois filmes gratuitamente no Festival de Férias de Jaguariúna.

Às 15h o público poderá conferir “Pokemon – Detetive Pikachu”. O filme conta a história do desaparecimento do detetive Harry Goodman faz com que seu filho Tim parta à sua procura. Ao seu lado ele conta com Pikachu, o antigo parceiro Pokémon de seu pai, que perdeu a memória recentemente. Juntos, eles percorrem as ruas da metrópole de Ryme City, onde humanos e Pokémon vivem em harmonia mas não por muito tempo.

Mais tarde, às 19h, será exibido o filme “Vingadores: Ultimato”. O longa fala da tentativa de Thanos eliminar metade das criaturas vivas, os Vingadores precisam lidar com a dor da perda de amigos e seus entes queridos. Com Tony Stark vagando perdido no espaço sem água nem comida, Steve Rogers e Natasha Romanov precisam liderar a resistência contra o titã louco.

Quem quiser assistir aos filmes deve retirar os ingressos gratuitamente uma hora antes na bilheteria do Teatro Municipal que fica na rua Alfredo Bueno, 1.151 – Centro.

A programação completa do Festival de Férias pode ser conferida aqui.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi

Fotos: Samuel Oliveira