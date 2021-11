Holambra abre inscrições para seleção de novos projetos culturais

LEI ALDIR BLANC: A iniciativa prevê auxílio financeiro ao setor cultural, apoiando profissionais da área que sofreram com impacto das medidas restritivas por causa do coronavírus

A Prefeitura de Holambra publicou nesta quarta-feira, dia 10 de novembro, no Diário Oficial do Município, edital de abertura de inscrições para novos projetos culturais que estejam em busca de custeio por meio da Lei Aldir Blanc. A iniciativa prevê auxílio financeiro ao setor cultural, buscando apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus.

As inscrições podem ser feitas pela internet, em www.holambra.sp.gov.br, na aba de Serviços, ou pessoalmente, na sede do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, localizado na Alameda Maurício de Nassau, 444, no Centro, até o dia 25 de novembro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Entre os requisitos para participar do processo estão atuar no município e apresentar projetos para ações de estímulo à cultura. O valor, destinado pelo Governo Federal para Holambra, foi de R$ 128.094,54.

Os selecionados receberão a premiação em dinheiro. O Comitê Gestor, formado por pessoas da sociedade civil e do poder público, realizará a seleção dos participantes.

“O setor cultural foi duramente impactado pela crise sanitária provocada pela Covid-19”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Com esse auxílio, os agentes culturais terão as condições necessárias para retomar suas produções, fomentando o setor, resgatando e valorizando a cultura”.

O edital completo pode ser conferido em www.holambra.sp.gov.br.

Lei Aldir Blanc

A Lei Aldir Blanc foi criada em caráter emergencial em função dos efeitos econômicos e sociais derivados da pandemia da Covid-19. Ela foi sancionada em 29 de junho de 2020 em homenagem ao letrista e compositor homônimo, que morreu em maio desse mesmo ano.