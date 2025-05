Potência Hip-Hop está com inscrições abertas para encontro formativo com vagas limitadas

Do dia 26 de maio ao dia 11 de junho a Tarimbo Cultural recebe pelo seu canal no instagram inscrições para o projeto Potência Hip-Hop. O projeto consiste na realização de dois encontros formativos, nos dias 21 e 28 de junho, sábado, sempre das 09h às 16h30. No dia 06 de julho, domingo, um evento aberto ao público e gratuito, encerra a 1ª edição do projeto.

“A primeira edição chega com um recorte necessário e urgente: uma edição feita exclusivamente para mulheres. Mulheres que rimam, que dançam, que grafitam, que produzem, que sonham e constroem. Mulheres que muitas vezes atuam à margem do movimento, mas que são o próprio movimento. Com elas e por elas, damos o primeiro passo de uma trajetória que quer deixar legado.”, comenta Bruna Camargo, fundadora da Tarimbo Cultural.

O projeto une formação crítica, artística e empreendedora, de mulheres atuantes na cultura Hip-Hop, com o objetivo de fortalecer a autonomia, expressão autoral e a capacidade de planejar trajetórias sustentáveis no cenário cultural, a partir de práticas educativas não formais, que articulem reconhecimento de potências, consciência social e estratégias de resistência e visibilidade.

Segundo Bruna, o projeto Potência Hip-Hop é um convite para que essas mulheres se vejam, se escutem e se fortaleçam.

Além de inscrever esse projeto em editais de leis de incentivo à cultura, a Tarimbo Cultural está em busca de patrocínios para fortalecê-lo e lançar próximas edições. Potência Hip-Hop é uma realização Tarimbo Cultural, com o apoio da Batalha Estação da Rima.

Tarimbo Cultural

Empresa Afro Referenciada de Campinas focada em fortalecer profissionais e projetos criativos através de ações formativas e culturais que conectam e geram possibilidades de ser e prosperar. A Tarimbo Cultural une a arte de criar, produzir e gerir para apoiar ideias que nascem para transformar mundos! Conheça mais em https://www.tarimbocultural.com.br/

SERVIÇO

Potência Hip-Hop

Dias: 21 e 28 de junho (sábado) | Hora: 09h às 16h30

Local: a definir em Campinas

Inscrições: Gratuitas (até dia 11 de junho – quarta-feira) @tarimbocultural

Outras informações: @tarimbocultural