Holambra Celebra Seu 32º Aniversário com uma Programação Especial e Vibrante

Da Redação

A cidade de Holambra está se preparando para celebrar seu 32º aniversário de emancipação política-administrativa em grande estilo. A prefeitura organizou uma programação especial e gratuita que promete agradar a moradores de todas as idades. De 26 a 29 de outubro, Holambra será o palco de uma série de atividades culturais, esportivas e musicais que irão encantar a comunidade local e visitantes. Aqui está uma visão geral do que você pode esperar durante esta emocionante celebração:

Dia 26 – Quinta-Feira de Sabores com Apresentação Musical Ao Vivo

Local: Praça dos Imigrantes.

Horário: 17h.

A abertura das festividades acontecerá na Praça dos Imigrantes com uma apresentação musical ao vivo durante a tradicional Quinta-Feira de Sabores. É a oportunidade perfeita para desfrutar de música e culinária local.

Dia 27 – Celebração do Aniversário da Cidade

Local: Paço Municipal.

Horário: 9h (Ato Cívico seguido de apresentações culturais e artísticas)

17h30 (Jogo das Estrelas no Estádio Municipal Zeno Capato).

No dia do aniversário da cidade, os eventos começam de manhã no Paço Municipal com um Ato Cívico e apresentações culturais e artísticas. Mais tarde, à tarde, o Estádio Municipal será palco do “Jogo das Estrelas”, com a participação de craques do futebol como Zenon, Careca, Fumagalli e Macedo. Um evento imperdível para os amantes do esporte.

Dia 27 – Holambra em Louvor: Shows Gospel

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta).

Horário: 19h.

À noite, a celebração continua com o “Holambra em Louvor”, um evento de música gospel na Rua Coberta. A noite promete ser repleta de orações de pastores e shows de bandas locais.

Dia 28 – Shows para Celebrar o Aniversário da Cidade

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta).

Horário: 20h.

Atrações: Orquestra de Viola Caipira de Holambra, Jean e André, Bruno Valente, João Villa e Rafael.

Rua Coberta será palco de uma série de shows musicais que celebrarão o aniversário da cidade. A programação inclui a Orquestra de Viola Caipira de Holambra e outras atrações, garantindo diversão para todos.

Dia 29 – Pesca Livre e Festival de Orquestras de Viola Caipira

Pesca Livre: Local: Nossa Prainha, às 7h.

Festival de Orquestras de Viola Caipira: Local: Rua da Amizade (Rua Coberta), às 9h.

No último dia da celebração, os amantes da pesca podem participar de um evento de Pesca Livre na Nossa Prainha, enquanto a Rua Coberta recebe o “Festival de Orquestras de Viola Caipira do Circuito das Águas Paulista”. Uma oportunidade única para apreciar a rica cultura musical local.

Esta programação diversificada promete oferecer momentos memoráveis para todos os que participarem da celebração do 32º aniversário de Holambra. Não perca a chance de se juntar a essa festa emocionante e comemorar a história e cultura vibrante dessa encantadora cidade. A entrada é gratuita em todos os eventos, permitindo que todos desfrutem dessa celebração especial.