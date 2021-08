Holambra é contemplada com verba para investimento em turismo

De Holambra

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, o vice-prefeito Miguel Esperança e a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, participaram nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, de solenidade na cidade de Serra Negra que contou com a participação do governador João Doria e seu vice, Rodrigo Garcia, para anúncio da retomada do turismo no Estado de São Paulo.

Durante o evento, Doria assinou convênio para obras e melhorias de infraestrutura em 70 estâncias turísticas, entre elas Holambra, totalizando um investimento de R$ 202,2 milhões.

“Vamos concentrar nossa atenção no presente e, principalmente, no futuro. E o futuro está no turismo. Esse investimento que está aqui vai retornar em viajantes, consumidores, alegria, esperança, felicidade, geração de renda e oportunidades para todas essas cidades”, afirmou o governador.

O valor destinado para Holambra ainda não foi divulgado. “Turismo é nossa vocação. É serviço, emprego e oportunidades para os trabalhadores da cidade”, disse Capato. “É por essa razão que seguimos trabalhando forte nessa área, sempre com muita segurança e consciência”.

Os investimentos que serão feitos no município pelo Governo Paulista dizem respeito a projetos elaborados pela Prefeitura e encaminhados para aprovação do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, o DADE, vinculado à Secretaria de Estado do Turismo.