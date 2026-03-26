Holambra firma novas parcerias com o Sebrae para fortalecer o Turismo

O prefeito de Holambra, Fernando Capato, assinou nesta quarta-feira, dia 25 de março, um Termo de Cooperação com o Sebrae-SP que marca o início de duas novas iniciativas voltadas ao desenvolvimento do município: a Consultoria para Diagnósticos da Estrutura do Turismo e o Programa de Educação Empreendedora.

A consultoria contribuirá para o fortalecimento do Turismo na cidade, apoiando a coleta e análise de dados para identificar e consolidar ajustes necessários ao desenvolvimento das ações do setor no município.

Já o Programa de Educação Empreendedora será desenvolvido nas escolas, incentivando, de forma lúdica, comportamentos empreendedores e estimulando os alunos a se tornarem protagonistas de suas histórias.

A diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, ressaltou o impacto da ação no setor. “A consultoria vai nos permitir ter um olhar mais técnico e aprofundado sobre o turismo local, contribuindo para a qualificação das nossas estratégias”, disse.

“O Sebrae atua apoiando o município com conhecimento técnico, metodologias e ferramentas que auxiliam na tomada de decisões e no desenvolvimento de soluções, sempre com foco em resultados sustentáveis e na geração de renda”, pontuou o gerente regional do Sebrae-SP em Campinas, Nilcio Cairbar de Souza Freitas.

O prefeito destacou a importância das parcerias para o município. “Essas iniciativas reúnem planejamento, conhecimento e formação. Estamos trabalhando para fortalecer o Turismo e também preparando o futuro, com mais oportunidades, organização e desenvolvimento para Holambra”, afirmou.