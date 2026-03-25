4ª edição do Guaçu Fight Trinity terá novidades e ação solidária

Mogi Guaçu se prepara para receber a 4ª edição do Guaçu Fight Trinity. O evento, que promete movimentar a cidade com grandes combates, será a partir das 7h do próximo domingo, 29 de março, no Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. A entrada será a doação de 1 kg de alimento não perecível, e os produtos arrecadados serão destinados para a famílias em situação de vulnerabilidade do município.

Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e organizado pelo professor Ezequiel Machado, a competição contará com atletas de diversas cidades do interior paulista, da capital e do Sul de Minas Gerais, ampliando o alcance regional da competição. Entre os municípios confirmados estão Campinas, Sorocaba, Sumaré, Indaiatuba, Ilha Comprida, Mogi Mirim, além de Mogi Guaçu.

Nesta edição, além do boxe e muay thai, o evento terá a inclusão do jiu-jitsu GI (com kimono) e No Gi (sem kimono), o que ampliará o leque de lutas. “Com a expectativa de grande público e participação expressiva de atletas, o Guaçu Fight Trinity se firma como um dos principais eventos de esportes de combate da região, porque reúne competição, entretenimento e solidariedade em um único espaço. Durante o dia, deveremos ter mais de 50 lutas”, comentou Ezequiel Machado.

A programação começa pela manhã, com as lutas de muay thai e jiu-jitsu, enquanto os combates de boxe estão previstos para iniciar a partir das 13h. “Com estrutura voltada para toda a família, o evento terá praça de alimentação, consolidando-se como uma opção de lazer e incentivo ao esporte de Mogi Guaçu”, concluiu.