Holambra realiza Dia D de Multivacinação e imunização contra a Pólio

O Departamento Municipal de Saúde realiza no domingo, dia 24 de novembro, o Dia D de Multivacinação, com atualização da situação vacinal de moradores menores de 15 anos, e de imunização de crianças entre 1 e 4 anos contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. A aplicação das doses ocorrerá das 8h às 15h nas unidades de Saúde do Imigrantes, Santa Margarida e Palmeiras. É importante levar o Cartão SUS e a caderneta de vacinação.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Wilma Gomes, para crianças e adolescentes de até 15 anos a aplicação acontecerá mediante a avaliação das vacinas que faltarem na carteirinha. Ela chama a atenção para os imunizantes que protegem contra a coqueluche e o sarampo. Já no caso da poliomielite, todos os holambrenses de 1 a 4 anos precisam receber a nova dose injetável.

“O Ministério da Saúde passa agora a substituir as duas doses de reforço da vacina oral poliomielite bivalente, a famosa gotinha, por uma dose de vacina injetável”, explicou Wilma.

“É importantíssimo que os pais levem seus filhos aos locais de vacinação. O Dia D é uma ótima oportunidade para quem trabalha ou estuda e não consegue garantir a imunização durante a semana”, avalia o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.