Holambra reconhece Mão Amiga como Entidade de Utilidade Pública

Cerimônia na Câmara Municipal destacou o trabalho social da entidade e emocionou o público presente

Na última sexta-feira (13), a Câmara Municipal de Holambra realizou uma cerimônia especial para a entrega oficial do Título de Entidade de Utilidade Pública à Instituição Beneficente Mão Amiga. A solenidade, realizada no Espaço Cultural Terra Viva, foi marcada por emoção, reconhecimento e gratidão pelo trabalho desenvolvido pela entidade junto à população em situação de vulnerabilidade social.

Participaram do evento vereadores, líderes religiosos, empresários, voluntários e diversos munícipes que acompanham e apoiam a causa. A iniciativa partiu do Projeto de Lei nº 1088/2025, de autoria do vereador Fabiano Soares, aprovado por unanimidade.

A Mão Amiga atua como Casa de Passagem, acolhendo temporariamente homens em situação de rua, oferecendo abrigo, alimentação, cuidados básicos e a oportunidade de recomeço. Durante a cerimônia, também foram prestadas homenagens à diretoria da entidade, em reconhecimento ao trabalho sério e transformador que realizam na cidade.

A noite foi encerrada com a apresentação da Orquestra Sinfônica Lírio dos Vales, que encantou os presentes e trouxe ainda mais brilho à solenidade.

Fonte: Câmara Municipal de Holambra