Holambra registra caso suspeito para novo Coronavírus

Holambra registrou na noite de ontem, 14 de abril, suspeita do novo coronavírus. O paciente, um jovem de 32 anos, deu entrada na Policlínica Municipal com diagnóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave, quadro suspeito para o Covid-19.

O rapaz, morador da Grande São Paulo, trabalha na cidade e tem histórico de viagens a Itapira, cidade da região com 13 casos já confirmados, nas últimas duas semanas. Seguindo protocolo regional de atendimento, ele foi transferido ainda ontem ao Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas, onde encontra-se internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Pessoas do convívio mais próximo do paciente já foram monitoradas e orientadas pela equipe do Departamento Municipal de Saúde a ficar em isolamento pelos próximos 14 dias.

“Essa suspeita, com quadro clínico mais grave, reforça a importância de que todos, sem exceção, façam o distanciamento social, fiquem em casa e saiam somente quando absolutamente necessário”, destaca o diretor da pasta, Valmir Marcelo Iglecias.

Segundo ele, as medidas de prevenção ao novo coronavírus devem ser tratadas com “muita seriedade”. “Estamos nos aproximando daquele que, se estima, será o período de maior incidência da doença em todo o país. A hora é de cuidar da saúde, cuidar dos familiares, amigos e pessoas próximas. E o melhor jeito de fazer isso é respeitando o distanciamento, ficando em casa”.