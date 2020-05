Holambra retoma barreiras de prevenção e orientação no fim de semana e feriado

Única estância turística entre as cidades da Região Metropolitana de Campinas, Holambra realizou no último final de semana, dias 16 e 17 de maio, as primeiras barreiras de prevenção e orientação a moradores e visitantes em razão do enfrentamento ao novo coronavírus. A ação, feita em quatro diferentes pontos de acesso à cidade, busca coibir eventual desrespeito às regras estabelecidas para o período de quarentena, sobretudo quanto ao uso de máscaras e à aglomeração de pessoas. O bloqueio terá sequência neste final de semana, nos dias 23 e 24 de maio, e também na segunda-feira, dia 25, quando deverá ser celebrado o feriado antecipado da Revolução Constitucionalista em todo o Estado de São Paulo. O horário do trabalho também será estendido nestas ocasiões.

Nos primeiros dias de barreira, policiais municipais e agentes da vigilância em saúde monitoraram centenas de carros, motos, caminhões e bicicletas. Além da aferição de temperatura dos ocupantes dos veículos, eles compartilharam informações a respeito das restrições locais, determinadas por decreto, e recomendaram aos visitantes que programassem o passeio para outra oportunidade. “Acho que tem que ter. Conscientizar sempre”, aprovou o vendedor Matias de Oliveira, que chegava à cidade a trabalho.

Em Holambra, desde março, bares e restaurantes não operam com atendimento coletivo ao público, enquanto atrativos turísticos foram fechados e hotéis impedidos de receber viajantes a turismo – somente a trabalho, mediante comprovação. A divulgação turística também foi suspensa como medida de combate à pandemia.

“A medida mostrou efeitos positivos, com redução, em relação às semanas anteriores, de incidentes relacionados a aglomeração em espaços públicos. Além disso, conseguimos levar orientação a muitas pessoas daqui e de fora”, explicou o diretor municipal de Segurança e Trânsito, Antonio Reginaldo de Jesus Beleza Giron. da polícia e da saúde. “A barreira, neste primeiro final de semana, foi acompanhada por equipes de televisão. Isso também contribuirá para que visitantes da região reavaliem visitas neste momento, deixando para depois o passeio aqui em Holambra”.

A cidade levou aos principais pontos turísticos faixas da campanha “Queremos te ver bem: deixe essa visita para depois”. Elas foram afixadas nas entradas da cidade e em pontos de grande circulação, como o Deck do Amor, o Moinho Povos Unidos e a Praça do Bento.

De acordo com Giron, situações que desrespeitem as determinações para o período de quarentena podem ser denunciadas com sigilo, de forma anônima, pelos telefones 156 e 190.