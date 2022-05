Holambra sedia Dia de Ação para Idosos com palestra de inclusão digital e alongamento

A Prefeitura de Holambra realiza na próxima quinta-feira, dia 19 de maio, o Dia de Ação para Idosos, projeto desenvolvido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A atividade, que acontece das 13h às 16h com entrada gratuita no Salão da Terceira Idade, contará com exercícios de mobilidade física e palestra sobre inclusão digital, como utilização segura das redes sociais.

A medida é resultado de parceria do município com o deputado federal Paulo Freire, que indicou ao Ministério 14 cidades a serem contempladas pelo trabalho – entre elas, Holambra, a pedido do vereador Wilson Barbosa, o Bigode.

“Será uma atividade voltada à promoção de qualidade de vida, de conscientização e de aprendizado”, avalia a diretora municipal de Promoção Social, Viviane Furgeri. Segundo ela, a palestra será, em especial, para além da aula de alongamento, será muito importante para integrar os idosos da cidade por meio de aula prática e, de outro lado, alertá-los para os riscos de golpes e outras práticas criminosas que têm esse grupo como alvos principais.

Passeio no parque

Nesta quinta-feira, dia 12, integrantes do Grupo Reviver, que participação do Dia de Ação para Idosos na próxima semana, foram levados pelo Fundo Social de Solidariedade de Holambra ao Parque Van Gogh. Na agenda, passeios de pedalinho pelo Lago do Holandês, lanche e confraternização ao ar livre. A atividade foi acompanhada pela primeira-dama Yvonne Schouten Capato, presidente voluntária do Fundo.