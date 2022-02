Homem acaba preso acusado de tentar estuprar criança

O suspeito tentou fugir, mas foi capturado em Conchal (SP)

Um homem de 43 anos foi preso acusado de estupro de vulnerável e tentativa de homicídio, na manhã desta quarta-feira (9), em Engenheiro Coelho. O crime aconteceu contra duas crianças no bairro universitário.

Segundo a Polícia Militar (PM), as duas crianças estavam em uma casa no bairro no bairro Universitário quando o homem chegou. Ele era ex-padrasto de uma das vítimas. O suspeito teria tentado estuprar as crianças, mas uma delas conseguiu escapar para pedir ajuda. Ele ainda conseguiu ferir a outra criança com faca e fugiu.

A vítima foi levada para a Santa Casa de Limeira e o homem foi capturado em Conchal pela Guarda Civil Municipal. A ocorrência está em andamento pela Delegacia de Polícia Civil de Engenheiro Coelho.