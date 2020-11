Homem de 58 anos perde a vida em grave acidente na SP-342

Na manhã desta terça – feira, 17, um grave acidente aconteceu no KM 175 da Rodovia SP 342, próximo ao trevo da Avenida Suécia, região do Jardim Santa Terezinha.

Segundo os Policiais Rodoviários Cabo Wanzela e Soldado Edmar, o condutor de um GM Celta, placas de Mogi Guaçu, identificado como Luís Carlos Nascimento, 58 anos saiu da Avenida Suécia e adentrou a Rodovia SP 342 na contramão, sentido Campinas. Pouco mais de 500 metros ele chocou-se frontalmente contra um GM Prisma com placas de Campinas.

Equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros e RENOVIAS foram acionados. Luís Carlos foi socorrido para Santa Casa em estado grave e morreu ao receber atendimento médico. No Prisma, a condutora teve fratura em uma das pernas e foi socorrida também em estado grave para a Santa Casa, onde se encontra internada, uma outra passageira do Prisma teve apenas ferimentos leves.