Homem é detido por tentativa de agressão a mulher em Posse

A equipe da Polícia Militar – PM, de Santo Antônio de Posse, foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar – COPOM, para realizar um atendimento referente a agressão.

De acordo com a Polícia, ao chegar ao local, contatou-se que a natureza da ocorrência tratava-se do caso de violência doméstica. Ainda segundo informações policiais, durante a instauração do Boletim de Ocorrência – B.O, o acusado tentou agredir a vítima, sendo contido pelos agentes e em seguida recebido voz de prisão.

Depois de qualificadas e colhidas suas versões, as partes foram apresentadas na delegacia de polícia civil de Jaguariúna, Setor de Proteção da Mulher, onde o caso seguiu em prosseguimento.