Homem é encontrado morto embaixo de marquise de igreja em Artur Nogueira

Um homem foi encontrado morto na manhã desta sexta-feira dia 02 de julho, embaixo da marquise de uma igreja evangélica localizada no Jardim Planalto em Artur Nogueira.

Moradores do bairro encontraram o homem embaixo da marquise e chamaram a equipe de socorro da Saúde. Chegando no local a equipe constatou o óbito do homem.

A Polícia Municipal foi chamada pela equipe de socorro e preservou o local até a chegada da Polícia Civil e da perícia. A vítima foi identificada como Durval Barbosa, de 56 anos. Ele estava deitado embaixo da marquise e se cobria com mantas quando foi encontrado.