Homem é preso acusado de tráfico de entorpecentes em Itapira

Um homem foi preso pela Polícia Militar acusado de tráfico de entorpecentes durante patrulhamento em Itapira/SP. O fato ocorreu no começo da noite de sábado, dia 5 de novembro, no Bairro São Judas, em Itapira.

A equipe FT I-26071 com apoio tático da equipe I-26068 fazia Patrulhamento Tático por Itapira quando pela Rua Deodato Cintra, em um conjunto de prédios visualizou um indivíduo segurando um pacote na mão, e este ao avistar os policiais começou a caminhar rapidamente de forma a se evadir do local. Devido a atitude suspeita, foi tentada a abordagem, porém o indivíduo empreendeu fuga, sendo acompanhado a pé pelos militares.

O indivíduo ao adentrar o pátio dos prédios, dispensou o pacote, sendo abordado logo em seguida. Em busca pessoal, foi localizado em sua cintura a quantia de R$ 85,00 em várias notas fracionadas. Verificado o pacote que o indivíduo havia jogado, foi constatado que se tratava de substância análoga a entorpecentes, sendo 20 porções de cocaína e 4 porções de maconha.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indivíduo pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo apresentado na CPJ de Mogi Guaçu, onde a autoridade de plantão ratificou a voz de prisão permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.