Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Mogi Guaçu

Na noite de 9 de janeiro, uma equipe da Polícia Militar prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo em Mogi Guaçu. Durante deslocamento para Mogi Mirim, onde realizariam a coordenação da operação “Paz e Proteção”, os policiais receberam via rádio um alerta sobre um veículo Ford Ka cujo condutor estaria em posse de uma arma de fogo e teria ameaçado um solicitante.

O veículo foi localizado e abordado, e, durante vistoria, uma pistola Taurus G2C calibre 9mm foi encontrada sob o banco do passageiro, carregada com três munições intactas. Antes da abordagem, os policiais observaram o motorista movimentando a mão na direção da cintura e escondendo algo na parte do passageiro.

O indiciado, identificado pelas iniciais D., negou a existência de arma no veículo e afirmou estar trabalhando no momento em que foi parado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Distrito Policial de Mogi Guaçu, onde a vítima da ameaça o reconheceu.

O delegado de plantão, após tomar ciência dos fatos, confirmou a prisão do indivíduo e determinou a apreensão da arma e das munições. O veículo foi removido ao pátio devido a pendências administrativas relacionadas ao licenciamento. A apresentação da ocorrência foi acompanhada por um advogado.