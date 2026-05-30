PM captura cinco procurados em ações na região de Mogi Guaçu

Ocorrências distintas foram registradas na sexta-feira em Mogi Guaçu, Itapira e Mogi Mirim; presos tinham mandados por pensão, tráfico, furto e posse irregular de arma

A Polícia Militar capturou cinco pessoas procuradas pela Justiça em ações distintas realizadas na sexta-feira (29), em cidades da região de Mogi Guaçu.

Em Mogi Guaçu, durante patrulhamento no bairro Jardim Santo Antônio, policiais abordaram um indivíduo e, após consulta aos sistemas policiais e ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, constataram a existência de um mandado de prisão relacionado a pensão alimentícia. Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão foi ratificada.

Também em Mogi Guaçu, no final da tarde, equipes da Polícia Militar localizaram um homem evadido do sistema prisional. Após receberem informações sobre o paradeiro do suspeito, os policiais foram até o endereço indicado e o encontraram no imóvel. Em consulta aos sistemas, foi confirmado mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Em Itapira, durante a Operação Impacto Adaga XV, equipes da Polícia Militar realizaram levantamentos e localizaram um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi abordado em via pública, sem nada de ilícito em sua posse, e conduzido à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu.

Já em Mogi Mirim, policiais receberam informações sobre um procurado pela Justiça. Ao chegarem ao endereço indicado, o homem tentou fugir pelos fundos da residência, pulando muros e passando por telhados de imóveis vizinhos. Após cerco policial, ele foi encontrado escondido sob uma cama em uma casa próxima.

Durante a consulta aos sistemas, foi confirmado mandado de prisão relacionado aos crimes de posse irregular de arma de fogo e furto. O capturado informou ter se ferido ao cair de um telhado durante a fuga. Ele foi levado para atendimento médico, onde foi constatada fratura no pé esquerdo, e depois encaminhado à Central de Polícia Judiciária.

Em outra ação policial realizada na região, equipes em operação localizaram um indivíduo procurado por furto. Ele foi abordado em frente à residência, no Loteamento Jardim Nossa Senhora das Graças, sem nada de ilícito em sua posse. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde o homem permaneceu preso.

As ocorrências integram ações de patrulhamento preventivo, cumprimento de mandados e combate à criminalidade realizadas pela Polícia Militar na região.

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