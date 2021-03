Hospital 22 de outubro atinge capacidade máxima de atendimento

No final da tarde desta quinta-feira, 18, o Hospital 22 de Outubro de Mogi Mirim emitiu um comunicado, informando que atingiu sua capacidade máxima de atendimento.

Em um dos trechos do comunicado, a diretoria diz. “É com muita tristeza que o Hospital 22 de Outubro ciente de sua responsabilidade social a todos os moradores de Mogi Mirim e região, diante do cenário de risco gravíssimo da matriz do risco epidemiológico em todas as cidades, vem informar a comunidade da região que há dias vem trabalhando com sua CAPACIDADE MÁXIMA, inclusive tendo realocado equipamentos do Centro Cirúrgico para alas COVID, e na data de hoje, 18-03-2021, ESGOTOU todas as possibilidades de atendimento na Unidades de Pronto Atendimento, Terapia Intensiva – UTI e Internação”.

Diante desse cenário, o hospital continuará atendendo apenas os pacientes internados, não sendo possível nenhuma admissão. Ainda informaram que as autoridades e órgãos competentes já estão cientes da situação. Leia na integra o comunicado emitido.