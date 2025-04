Prefeitura abre inscrições para Curso de Informática Básica

A Prefeitura Municipal de Posse, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, abre no próximo dia 30, as inscrições para o Curso de Informática Básica, que será ministrado pela professora Margarete Bonfim. As vagas são limitadas.

Com início previsto para o dia 15 de maio, o curso tem como objetivo oferecer conhecimentos introdutórios em informática para a população, promovendo inclusão digital e ampliando oportunidades no mercado de trabalho. As aulas vão acontecer na própria Secretaria de Desenvolvimento Social.

A formação terá duração de 3 meses, com turmas realizadas sempre às quintas-feiras, em duas turmas, das 9h às 10h e outra, das 14h às 15h. Para participar, é necessário ter idade mínima de 15 anos.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 09 de maio na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.