1º DIA DE CAMPANHA APLICA 60 DOSES DE VACINA EM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS

A campanha de vacinação nas escolas da rede pública de ensino de Jaguariúna aplicou um total de 60 doses em crianças e adolescentes no primeiro dia, na última terça-feira (13). A ação é realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias municipais de Saúde e de Educação. O objetivo é atualizar as carteiras de vacinação dos estudantes até 15 anos das escolas municipais.

No primeiro dia da campanha, foram vacinados alunos da Escola Municipal Mário Bergamasco. No período da manhã, foram aplicadas 18 doses em 17 alunos. Já no período da tarde foram mais 42 doses de vacina em 34 crianças e adolescentes.

Também foram verificadas 360 cadernetas de vacinação. Quem estiver com o calendário de vacinação atrasado recebe doses de vacinas contra a gripe, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tríplice bacteriana e HPV.

Nesta primeira etapa, cinco escolas participam da campanha. Hoje, dia 15 de maio, é a vez da CEI Lourdes Baccarelli, no Florianópolis, receber a campanha. As demais unidades de ensino do município também receberão a vacinação em datas ainda a serem divulgadas.

Confira abaixo o calendário de vacinação nas escolas:

Hoje, 15/05

Manhã/tarde

CEI Lourdes Baccarelli

Florianópolis

20/05

Manhã/tarde

Escola Oscarlina Pires Turato

Tanquinho

29/05

Manhã/tarde

Escola Franklin de Toledo

Roseira de Baixo

27/05

Manhã/tarde

Escola Francisco Xavier

Guedes

Foto: Thiago Carvalho