BARULHO EM CONDOMÍNIOS: CONVIVÊNCIA, LIMITES LEGAIS E SOLUÇÕES PRÁTICAS

Thais Santiago Leite OAB/SP 358.562

A convivência em condomínios exige equilíbrio e respeito mútuo, especialmente no que tange à questão do barulho. Ruídos excessivos podem gerar conflitos e comprometer a harmonia entre os moradores. Este artigo aborda os principais problemas relacionados ao barulho em condomínios, as formas de resolução e as normas aplicáveis, incluindo a NBR 10.151/2000 e legislações municipais de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, no estado de São Paulo.

INTERVENÇÃO DO SÍNDICO VS. RELAÇÃO ENTRE CONDÔMINOS

Nem todo conflito relacionado ao barulho requer a intervenção direta do síndico. Situações pontuais, como uma festa ocasional ou um reparo esporádico, podem ser resolvidas por meio de diálogo direto entre os condôminos envolvidos. No entanto, quando o problema é recorrente ou afeta múltiplas unidades, a atuação do síndico torna-se necessária para mediar e aplicar as regras estabelecidas no regimento interno e na convenção do condomínio.

NBR 10.151/2000: HORÁRIOS DE SILÊNCIO E VOLUME PERMITIDO

A Norma Brasileira NBR 10.151/2000 estabelece critérios para avaliação de ruídos em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade. De acordo com essa norma, os limites de ruído em áreas predominantemente residenciais são:

Período diurno (7h às 20h): até 55 decibéis (dB);

Período noturno (20h às 7h): até 50 decibéis (dB).

Esses limites podem variar conforme legislações locais e devem ser observados em conjunto com as disposições do regimento interno do condomínio.

SUBJETIVIDADE DO CONCEITO DE SILÊNCIO

O conceito de silêncio é subjetivo e pode variar entre os indivíduos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera aceitável níveis de ruído de até 50 decibéis. Atividades cotidianas, como uso de eletrodomésticos, reformas ou reuniões sociais, geram ruídos inevitáveis. Assim, o bom senso e a tolerância são fundamentais para a convivência harmoniosa.

LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS EM JAGUARIÚNA E SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Em Jaguariúna, a Lei Complementar nº 385/2023 proíbe o uso de aparelhos de som que perturbem o sossego público, seja em veículos estacionados ou estabelecimentos comerciais. Já em Santo Antônio de Posse, o Código de Posturas Municipal estabelece normas sobre atividades que possam prejudicar a saúde pública ou o sossego dos moradores.

Medidas Viáveis para Resolver Problemas de Barulho

Diálogo Direto: A primeira medida é uma conversa pacífica entre os envolvidos, promovendo a política de boa vizinhança.

Registro Formal: Caso o problema persista, o condômino incomodado deve registrar uma reclamação por escrito no livro de ocorrências do condomínio.

Ação do Síndico: Com base na reclamação, o síndico deve:

Notificar o causador do barulho;

Se persistir, emitir uma advertência formal;

Em caso de continuidade, aplicar as penalidades previstas na convenção, que podem incluir multas.

Se todas as medidas internas falharem, é possível acionar as autoridades competentes, como a polícia ou a guarda municipal.

PERÍODOS FESTIVOS E DATAS ESPECIAIS

Durante festas como o Natal, Ano Novo e outras celebrações, é comum que o nível de ruído aumente. Nessas ocasiões, o bom senso e o respeito mútuo são essenciais. Os condôminos devem ser compreensivos, mas também é responsabilidade de quem promove as festividades manter o volume em níveis aceitáveis e respeitar os horários estabelecidos.

ÁREAS COMUNS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO

Áreas comuns como salões de festa, churrasqueiras e piscinas são frequentemente fontes de ruído. Recomenda-se que o condomínio disponha de um decibelímetro para medir os níveis de ruído e verificar se estão dentro dos limites permitidos. Em caso de excesso, a unidade responsável deve ser alertada e, se necessário, penalizada conforme as regras internas.

CONDÔMINO ANTISSOCIAL

O condômino antissocial é aquele que, de forma reiterada, desrespeita as normas de convivência, afetando a harmonia do ambiente. Atos isolados não caracterizam essa conduta, mas a repetição de comportamentos inadequados pode levar a sanções mais severas, conforme previsto na legislação e na convenção do condomínio.

Contato das Guardas Municipais

Para situações que exigem intervenção das autoridades, seguem os contatos das Guardas Municipais:

Jaguariúna:

Telefone: 153 ou (19) 3837-3936

Santo Antônio de Posse:

Telefone: 153 ou (19) 3896-1266

A convivência harmoniosa em condomínios depende do respeito mútuo, da comunicação eficaz e do cumprimento das normas estabelecidas. O bom senso e a tolerância são essenciais para resolver conflitos relacionados ao barulho, garantindo o bem-estar de todos os moradores.