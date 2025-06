MUNICIPAL DE FUTSAL VETERANOS TEVE INÍCIO COM 20 GOLS EM DOIS JOGOS

Promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna, o Campeonato Municipal de Futsal Veteranos 2025 teve início neste domingo, dia 1º, com os dois primeiros jogos sendo realizados no Ginásio do Azulão.

A competição tem grupo único formado pelas equipes: Botequim, Engra, Olímpico, Inter e Ponte Preta.

Todos os jogos serão realizados no Ginásio Azulão com entrada franca.

1ª Rodada

Botequim 7 x 1 Engra

Olimpico 11 x 1 Inter

Classificação

1º – Olímpico……. 3 pg

2º – Botequim…… 3 pg

3º – Ponte Preta… 0 pg

4º – Engra…………. 0 pg

5º – Inter …………… 0 pg

2ª Rodada – Domingo 08/06

09h – Ponte Preta x Olímpico

10h – Inter x Botequim