Hotel de Paulínia lança campanha do agasalho em parceria com APAE

Mais do que ofertar um agasalho, é sobre aquecer o coração de quem precisa e também de quem doa. O hotel Sleep Inn Paulínia, localizado na cidade de Paulínia, interior do Estado de São Paulo, lançou a “Campanha do Agasalho” neste mês de maio e que também ocorre em junho e julho para arrecadar agasalhos que serão doados para a APAE de Paulínia.

“Estamos arrecadando roupas, calçados, blusas, cobertores, em bom estado de conservação, para doar a quem mais precisa. Seja solidário e ajude o próximo. Juntos, vamos aquecer corações e transformar o inverno em uma estação de solidariedade”, diz Ewerton Senne, diretor do Sleep Inn Paulínia.

O ponto de coleta é no hall de entrada do hotel Sleep Inn Paulínia, que fica localizado na Avenida José Lozano Araújo, 4545 – Parque Brasil 500 – em frente ao Portal Greco-Romano.

SLEEP INN PAULÍNIA

Inaugurado em 2021, o Sleep Inn Paulínia está localizado em uma das cinco entradas da cidade, próximo à prefeitura, ao Theatro Municipal e ao Sambódromo. O hotel pode ser facilmente acessado pelas Rodovias Anhanguera, Dom Pedro I e Professor Zeferino Vaz, estando apenas a 37 km do Aeroporto de Viracopos.

Sleep Inn Paulínia possui uma estrutura de 5.500m² e conta com 120 apartamentos, duas salas de reunião para até dez pessoas, uma sala de eventos para até 50 pessoas em auditório, restaurante, academia, piscina, Wi-Fi cortesia, loja de conveniência, café da manhã e serviço de coffee break, figurando entre as opções para todos os públicos – corporativo e a lazer

Com uma infraestrutura completa, o Sleep Inn Paulínia também possui apartamentos adaptados para PCDs garantindo conforto e comodidade em sua estada, além de oferecer a possibilidade dos viajantes se hospedarem com seus pets, uma vez que é Pet Friendly.

Para conhecer mais sobre o Sleep Inn Paulínia, acesse o site https://www.reserveatlantica.com.br/hotel/sleep-inn-paulinia