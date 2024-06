Inauguração da Base da Guarda Municipal e da Nova Praça dos Imigrantes em Holambra

A cidade de Holambra se prepara para um evento significativo nesta tarde, com a inauguração da nova base da Guarda Municipal e da Praça dos Imigrantes, agora oficialmente nomeada Praça Van den Broek. A cerimônia está marcada para as 17h30 na Rua Van Ham, nº 308, no bairro Imigrantes.

A Nova Base da Guarda Municipal

A base da Guarda Municipal de Holambra representa um avanço importante para a segurança da cidade, a nova base permitirá uma resposta mais rápida e eficiente às necessidades de segurança da população.

Praça dos Imigrantes – Praça Van den Broek

A Praça Praça Van den Broek, é um tributo à rica herança cultural de Holambra, uma cidade conhecida por sua comunidade de imigrantes, especialmente de origem holandesa.

Cerimônia de Inauguração

A cerimônia de inauguração contará com a presença de diversas autoridades locais, incluindo o prefeito vereadores e líderes comunitários. A expectativa é de que muitos munícipes compareçam para prestigiar o evento e conhecer as novas instalações. O evento será marcado por discursos, homenagens e uma visita guiada pelas novas instalações da Guarda Municipal e pela praça revitalizada.

Serviço

O que: Inauguração da Base da Guarda Municipal e da Praça dos Imigrantes – Praça Van den Broek

Quando: Hoje, 14 de junho, às 17h30

Onde: Rua Van Ham, nº 308, bairro Imigrantes, Holambra

Todos os moradores estão convidados a participar desta celebração que marca um novo capítulo na história de Holambra.