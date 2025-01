Incêndio atinge galpão de manipulação de óleo em Mogi Guaçu

Na madrugada desta quarta-feira (29), um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de manipulação de óleo localizado na Rua Vicente Bernardes de Souza, no Jardim Nova Canaã, em Mogi Guaçu. O fogo se alastrou rapidamente e também atingiu um imóvel vizinho.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas pelo COPOM e compareceram ao local. Durante toda a ocorrência, o proprietário do galpão não foi localizado.

O Corpo de Bombeiros trabalhou no combate às chamas, mas as causas do incêndio ainda são desconhecidas. A perícia técnica só deverá ser realizada após a liberação da Defesa Civil, conforme informado pelo escrivão da Polícia Judiciária (CPJ).