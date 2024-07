Incêndio de Grandes Proporções Atinge Bairro Rincão em Santo Antônio de Posse

Um incêndio de grandes proporções está ocorrendo no bairro Rincão, em Santo Antônio de Posse. As chamas estão se alastrando rapidamente, causando preocupação entre os moradores da região.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, o incêndio é bastante extenso e atinge um haras abandonado onde o capim é muito alto. A localização de difícil acesso está complicando o trabalho da brigada de incêndio, que ainda não conseguiu conter as chamas.

A Guarda Civil, a Defesa Civil e a Brigada de incêndio estão no local para o controle das chamas.

A comunidade local está apreensiva e busca ajuda para combater o incêndio. As causas do fogo ainda são desconhecidas, e as autoridades foram acionadas para avaliar a situação e os trabalhos de combate às chamas.

Pedimos que os moradores evitem a área afetada e mantenham-se em segurança. Qualquer nova atualização será comunicada assim que as informações estiverem disponíveis.