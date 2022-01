Inicia-se vacinação das crianças de 5 a 11 anos de idade em Santo Antonio de Posse

Na sexta-feira, 14, o município recebeu do governo do Estado de São Paulo, a primeira remessa do imunizante pediátrico da Pfizer, contendo 120 doses

A Secretaria Municipal da Saúde começou nesta segunda-feira, 17, a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade, com comorbidades e deficiência. A vacinação acontece na sala de vacinação da Vigilância Epidemiológica, de segunda, quarta e sexta-feira, das 8h às 20h – terça e quinta-feira, das 8h às 18h.

Para receber a dose do antígeno, é preciso apresentar documento oficial com foto, comprovante da condição de saúde por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica, com CRM e assinatura do profissional. É necessária também a presença do pai, mãe ou responsável legal.

Nesse primeiro momento, estão sendo priorizadas as crianças com algum tipo de comorbidade e deficiência. Após essa fase, a previsão é de que a campanha de vacinação ocorra de forma escalonada, em ordem decrescente, como foi feito com a população adulta, mas ainda aguardamos a divulgação do calendário por parte do governo do Estado de São Paulo.

Lista de comorbidades do Ministério da Saúde

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Próteses e implantes cardíacos

Talassemia

Síndrome de Down

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

HIV