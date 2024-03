INICIADA A FASE 2 DA INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA EM MOGI MIRIM

Foi iniciada nesta quinta-feira (14), a instalação das placas de sinalização turísticas em vias públicas de Mogi Mirim. A iniciativa da Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, contempla os principais pontos turísticos do município, como o Horto Florestal, o Espaço Cidadão, o Centro Cultural, o Teatro de Arena, o Abrigo Subterrâneo no Bosque das Jabuticabeiras e as Chácaras São Marcelo, dentre outros.

Serão instalados 35 placas em diversos pontos da cidade, como as ruas Padre Roque e Paissandu, avenidas da Saudade, Santo Antônio e Pedro Botesi, praças Rui Barbosa e Francisco Alves, e rodovias Nagib Chaib, Luiz Gonzaga de Amoêdo Campos e Amador Jorge Silveira Franco, e Complexo do Lavapés, entre outras localidades.

O investimento para execução do serviço, com prazo de quatro meses para conclusão, será de cerca de R$ 400 mil e será proveniente do Governo do Estado de São Paulo. Mogi Mirim recebeu os recursos na condição de MIT (Município de Interesse Turístico). O projeto foi aprovado pelo COMTUR (Conselho Municipal de Turismo).

O prefeito Paulo Silva e a vereadora Luzia Cristina Cortes Nogueira participaram, ao lado do secretario de Cultura e Turismo, da apresentação da placa indicativa do serviço. Vale ressaltar que a instalação das placas complementa a primeira fase desse projeto, realizado em 2021.