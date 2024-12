Iniciado novo pacote de recapeamento que irá contemplar mais cinco vias de Mogi Guaçu

Mais cinco vias da cidade serão recapeadas no novo pacote de melhoria asfáltica iniciado nesta quinta-feira, 5 de dezembro, pela Rua Maria das Neves Figueiredo, no Jardim Serra Dourada. Na sequência, no mesmo bairro, serão beneficiadas as Ruas Lázaro Carreiro, Joaquim Assenço e Antônio Custódio dos Santos. Além disso, o pacote inclui ainda a Avenida João Batista Assenço, no Jardim Paulista.

Ao todo, serão 510 metros lineares de recapeamento entre as vias do Jardim Serra Dourada. Já no Jardim Paulista, o trabalho será realizado em 40 metros lineares da curvatura da Avenida João Batista Assenço no trecho de cruzamento dessa via com a Avenida Emília Marchi Martini.

Iniciado em 2021, o maior programa de recapeamento asfáltico de Mogi Guaçu já contemplou mais de 200 ruas e avenidas, sendo 174 delas com novo asfalto e outras 29 vias com nova infraestrutura completa com asfalto, guias e sarjetas. “Estamos avançando de forma considerável nas obras de infraestrutura e, principalmente, no recapeamento das ruas e avenidas, visto o número de vias que já foram revitalizadas nesses quase quatro anos. A nossa gestão vai seguir neste caminho de trabalho”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

O serviço será executado pela Construtora Simoso e terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). A Prefeitura de Mogi Guaçu irá investir no trabalho o valor de R$ 331.628,86 por meio de convênio junto ao Banco do Brasil.