Inscrições abertas: Holambra volta a sediar Corrida do Rei após 2 anos

A Corrida do Rei, tradicional prova de pedestrianismo de Holambra e uma das mais charmosas de todo o Brasil, está de volta. Realizada durante as festividades do Dia do Rei, que acontecem este ano no dia 24 de abril, ela promete agitar a Capital Nacional das Flores e movimentar os principais pontos turísticos da cidade. Interessados já podem garantir sua vaga por meio do site http://www.corpuseventos.com. A largada está marcada para as 8h.

Organizada por meio de parceria do município com empresa especializada em corridas, a prova terá percursos de 7 km para corredores e de 4 km para quem optar pela caminhada – em ambos os casos, com visual deslumbrante, passando pelo Moinho Povos Unidos, Deck do Amor, Lago Vitória Régia, pela alameda dos guarda-chuvas e diversos outros cartões postais do município.

“Esta será a 8ª edição do evento que, antes de sua interrupção por conta da Covid-19, reunia a cada ano aproximadamente 600 atletas profissionais e amadores vindos de mais de 40 cidades do país”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

A inscrição dará direito a uma camiseta da corrida e uma medalha de participação para aqueles que completarem a prova. Inscrições realizadas até o dia 31 de março (1º lote) terão valor reduzido, que varia entre R$ 44,90 e R$ 89,90, mais a taxa de conveniência bancária de R$ 6,00. “Moradores de Holambra que fizerem a inscrição pessoalmente no Espaço do Empreendedor, localizado no Paço Municipal, e apresentarem Cartão Cidadão, terão desconto de 20%”, explicou Alessandra.

Segundo a organização, as inscrições seguem até 21 de abril ou até o término do número de vagas disponibilizadas para o evento. “O Dia do Rei faz parte do Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado de São Paulo desde 2017 e é uma grande alegria poder voltar a celebrar a cultura e as tradições trazidas pelos imigrantes depois de um período tão difícil”, explicou o prefeito do município, Fernando Capato. “A corrida, uma das atrações da festa, é uma grande oportunidade de unir o resgate de nossas raízes com a prática de atividade física e a contemplação de belos cenários. Estamos extremamente felizes com essa retomada que, certamente, será em grande estilo”.