Lívia é ouro e bronze e Santa Fé volta para Itapira como a 10ª melhor equipe do no Paulista Juvenil

A equipe de natação do Clube de Campo Santa Fé, que participa de competições em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer (SEL) da Prefeitura de Itapira, disputou entre os dias 19 e 21 de junho o Campeonato Paulista Juvenil de Inverno – Troféu João Sasaki. A competição, promovida pela Federação Aquática Paulista (FAP), aconteceu na Arena ABDA, em Bauru (SP).

As delegações foram acompanhadas pelo técnico Edinílson Zanquetta, que ao lado de Caroline Alves e Ricardo Rocha comanda os treinos da natação itapirense. A equipe voltou para Itapira com duas medalhas, ambas conquistadas por Lívia Vitor Miquelini, que foi campeã em uma das provas. Coletivamente, a delegação brilhou, alcançando a 10ª colocação geral entre as 38 equipes participantes, somando 94 pontos e superando agremiações tradicionais da natação paulista, como a Prefeitura de Indaiatuba, a ANEL de Limeira e o Clube Atlético Juventus. A 10ª colocação também foi registrada na categoria juvenil 1 feminino, com 38 pontos.

Destaque individual da delegação, Lívia Vitor Miquelini, da categoria juvenil 1, conquistou o título paulista nos 200 metros peito, com o tempo de 2min54seg12, e também subiu ao pódio com a medalha de bronze nos 100 metros peito, marcando 1min19seg96. Ainda nadou os 200 metros medley, ficando na 7ª colocação, com o tempo de 2min40seg88, e completou sua participação com o 14º lugar nos 100 metros costas, com 1min14seg82. Com esse desempenho, Lívia ficou na 13ª posição entre as 47 nadadoras mais eficientes da juvenil 1 feminino.

MAIS RESULTADOS

Na mesma categoria, Guilherme Megda Porcelli teve como melhor resultado o 9º lugar nos 400 metros medley, com o tempo de 5min20seg93. Ele ainda obteve o 13º lugar nos 200 metros costas (2min26seg64), o 16º lugar nos 100 metros costas (1min06seg30) e o 24º lugar nos 200 metros medley (2min28seg34).

Pela categoria juvenil 2, Samuel Rodrigues Ferreira obteve duas participações no top 15: foi 15º colocado nos 200 metros peito, com o tempo de 2min50seg04, e repetiu a posição nos 100 metros peito, com 1min15seg25. Também pela juvenil 2, Annita Porcelli Rodrigues do Prado participou de quatro provas: ficou em 18º lugar nos 100 metros borboleta (1min14seg53), 18º e 24º lugares nos 100 metros livre (1min14seg53 e 1min06seg69, respectivamente) e foi 25ª colocada nos 200 metros livre, com o tempo de 2min26seg84.

Ivan Ferrari da Fonseca, da juvenil 1, competiu nos 100 metros costas e terminou em 26º lugar, com o tempo de 1min10seg65. Já Enzo Costa Grama, da juvenil 2, foi 26º nos 100 metros borboleta, com 1min05seg91. Mariana Riberti Bassi Cavalheiro, também da juvenil 2, fechou a participação individual da equipe com o 27º lugar nos 100 metros livre, nadando em 1min09seg71.

REVEZAMENTOS

A equipe ainda somou importantes pontos nas provas de revezamento. No 4×200 metros livre feminino (juvenil 2), a Santa Fé ficou na 5ª colocação, com o tempo de 10min01seg78, com participação de Lívia Vitor Miquelini, Mariana Riberti Bassi Cavalheiro, Mariana Barros de Carvalho Martins e Annita Porcelli Rodrigues do Prado. No 4×200 metros livre masculino (juvenil 2), o time formado por Enzo Costa Grama, Ivan Ferrari da Fonseca, Guilherme Megda Porcelli e Matheus Sargentelli Salgado terminou na 8ª colocação, com 8min56seg55.

No 4×100 metros livre feminino, o grupo com Annita, Mariana Martins, Mariana Cavalheiro e Lívia terminou em 9º lugar, com 4min28seg60. A mesma colocação foi alcançada no 4×100 metros medley feminino, com Lívia, Mariana Martins, Annita e Mariana Cavalheiro, que marcaram 5min10seg62. O 4×100 metros medley masculino ficou em 10º lugar, com 4min27seg78, com Guilherme, Samuel, Enzo e Matheus. Fechando as provas de revezamento, o 4×100 metros livre masculino terminou na 13ª colocação, com 3min59seg20, com Matheus, Enzo, Guilherme e Ivan.