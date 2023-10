INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A ELEIÇÃO BELEZA NEGRA DE MOGI MIRIM

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com as inscrições abertas para a eleição da BELEZA NEGRA de Mogi Mirim – 2023. As inscrições vão até o dia 5 de novembro e podem ser presencial no Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, ou online pelo link da descrição do post

https://www.mogimirim.sp.gov.br/noticia/view/3139/regulamento-eleicao-beleza-negra-mogi-mirim-2023.

Os candidatos vão concorrer à premiação das seguintes categorias:

-Categoria feminino – Prêmio R$ 500,00

(Idade a partir de 15 anos até 59 anos e 11 meses)

-Categoria Masculina – Prêmio R$ 500,00

(Idade a partir de 15 anos até 59 anos e 11 meses)

-Categoria Feminina – 3º Idade – Prêmio: R$ 500,00

Idade a partir dos 60 anos

-Categoria Masculino – 3º Idade – Prêmio: R$ 500,00

Idade a partir dos 60 anos

O evento de premiação será no dia 24 de novembro de 2023, às 20h00, no Bar dos Artistas “Especial Beleza Negra”.