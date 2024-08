INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A OFICINA DE ANIMAÇÃO STOP MOTION

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para a oficina de animação Stop Motion para educadores, que acontece no dia 3 de setembro. São 20 vagas, com duração de 4 horas. A formação é voltada educadores, coordenadores pedagógicos e público interessado na técnica. Inscrições e informações no Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’ ou pelo telefone 19 3805-3125

O stop motion é uma técnica de animação muito conhecida por conseguir “dar vida” a objetos, personagens de massa de modelar ou figuras feitas de papel. Através de uma sequência de fotos tiradas de um mesmo ângulo e realizando pequenos movimentos é possível criar um filme de animação. Filmes como ‘A Fuga das Galinhas’, ‘Shaum Carneiro’ e ‘Coraline’ foram feitos em

stop motion. Na parte prática da oficina, os participantes produzirão um filme de curta duração de animação stop motion.

A iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo é feita em parceria com o ‘Pontos MIS’, programa de formação e difusão cultural em todo o Estado de São Paulo, no qual as cidades parceiras recebem programações de sessões de cinema, oficinas, palestras, exposições e formação em gestão cultural, visando a formação de novos públicos para a cultura e para o cinema.